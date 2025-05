Elezioni comunali, le nette vittorie del centrosinistra e le conseguenze

La maggioranza farà bene a non derubricare, l’opposizione a non esaltarsi. Il risultato della tornata delle comunali evidenzia due esiti a favore dell’ipotesi di “campo largo”

La maggioranza farà bene a non derubricare, l’opposizione a non esaltarsi. Il risultato della tornata delle comunali evidenzia due esiti a favore dell’ipotesi di “campo largo”

La maggioranza farà bene a non derubricare, l’opposizione a non esaltarsi. Il risultato della tornata delle comunali evidenzia due esiti a favore dell’ipotesi di “campo largo”

La maggioranza farà bene a non derubricare, l’opposizione a non esaltarsi. Il risultato della tornata delle elezioni comunali evidenzia due esiti a favore dell’ipotesi di ‘campo largo’, con le nette e indiscutibili vittorie del centrosinistra già al primo turno a Ravenna e Genova. Che torna ‘rossa’.

Il ‘campo largo’ – lo sapevamo, ma ieri ne abbiamo avuto conferma – è un cartello elettorale in risposta a un avversario sentito ancora oggi più forte. Non certo una proposta politica omogenea. Risultati come questi, accompagnati da una sia pur debole ripresa dell’affluenza, aumenteranno il peso di chi considera ineluttabile uno schieramento anti Meloni con chiunque ci stia, purché si vinca. In cui i numeri abbiano l’ultima parola sul programma. Un errore madornale ieri come oggi, ma suadente per natura.

La stessa maggioranza di governo è attraversata da forti mal di pancia su temi chiave e farebbe bene a evitare le battute sulle ‘roccaforti rosse’. Evidenziando, piuttosto, le voragini dietro la larghezza del campo.

di Fulvio Giuliani