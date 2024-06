Elezioni europee, record storico (negativo) per l’affluenza in Italia

C’è un dato che in queste elezioni Europee in Italia certamente non può – e non deve – passare inosservato: gli italiani che non sono andati a votare. Affluenza mai così bassa

C’è un dato che in queste elezioni Europee in Italia certamente non può – e non deve – passare inosservato: gli italiani che non sono andati a votare. Affluenza mai così bassa

C’è un dato che in queste elezioni Europee in Italia certamente non può – e non deve – passare inosservato: gli italiani che non sono andati a votare. Affluenza mai così bassa

C’è un dato che in queste elezioni Europee in Italia certamente non può – e non deve – passare inosservato: gli italiani che non sono andati a votare. Affluenza mai così bassa

Mai così bassa. Un vero e proprio risultato storico, ma in negativo. C’è un dato che in queste elezioni Europee in Italia certamente non può – e non deve – passare inosservato: gli italiani che sono andati a votare. O meglio: gli italiani che non sono andati a votare.

Secondo i dati definitivi pubblicati dal Ministero dell’Interno, nel nostro Paese ha votato complessivamente il 49,69% degli aventi diritto; meno di un elettore italiano su due si è quindi recato alle urne. Un nuovo record dell’astensionismo. Alle ultime elezioni Europee – nel 2019, lo ricordiamo – ha votato il 54,50% degli elettori.

Un dato che fa riflettere e che non bisogna sottovalutare. Un trend che riguarda tutti i partiti: Fratelli d’Italia – che si conferma al primo posto – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega ecc… Nessuno escluso.

Per quanto riguarda le elezioni Europee in Italia c’è un vistoso, triste, costante e progressivo calo nell’affluenza negli ultimi anni. Basti pensare che per le elezioni Europee nel 2014 ha votato il 57,22% degli italiani, nel 2009 il 66,47% e nel 2004 il 71,72%.

di Filippo Messina