Giorgia Meloni e il fuorionda sui tacchi alti

Un breve siparietto divertente durante la conferenza stampa del vertice Nato a Vilnius. Giorgia Meloni, con un’espressione “sofferente” e qualche smorfia di dolore, all’improvviso domanda: “Quanto manca?”. La premier – che raramente lascia trasparire stanchezza – quando una giornalista si appresta poi a porle una domanda, fa capire come le parole dette in precedenza e la fatica di quel momento siano dovute, in particolare, alle scarpe con i tacchi.

“Mi fanno malissimo i piedi”, si sente dire Meloni al termine dell’incontro.