Grillo: “Conte Mago di Oz. Il Movimento 5 Stelle è morto” – IL VIDEO

“Il Movimento 5 Stelle è morto”: a pronunciare queste parole è Beppe Grillo – il “custode e garante” del M5S – in un video-messaggio intitolato “Sono ottimista”. E gli attacchi (in)diretti a Giuseppe Conte (definito “il Mago di Oz”) non mancano.

Nel video si vede Grillo che su un carro funebre – un’immagine certamente evocativa – dice: “Vi parlo come custode e garante dei valori del M5S. Valori scomparsi negli ultimi tre anni. I valori sono stati traditi dal Mago di Oz (Giuseppe Conte, ndr.) che non si fa mai trovare”.

“Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è morto ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto” afferma Grillo.

Non si fa attendere la replica di Conte: “Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andare per funghi” spiega il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. E da lunedì si volta pagina, dichiara Conte: “Da giovedì a domenica tornerà a votare. Voteremo tutti insieme, perché ci sono anche nuove battaglie da portare avanti, quelle che voi alla base avete selezionato e avete votato e saranno gli obiettivi strategici che realizzeremo tutti insieme. Allora torniamo a votare perché da lunedì si volta pagina”.

di Filippo Messina