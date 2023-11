La politica, stagista bravo che non si applica

“Cercasi stagista con 5 anni di esperienza e tanta voglia di imparare”. Con questi controsensi iniziano gli incubi di uno stagista ‘tipo’ in Italia, anche e soprattutto oggi, giorno della Giornata internazionale degli stagisti istituita dal 2014 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le aziende sulla necessità di migliorare l’accesso dei più giovani alle opportunità di lavoro.

Stando agli ultimi dati, sono circa 500milioni gli stagisti in Italia. Nel 2022, sono stati attivati 314mila tirocini extracurricolari. La Lombardia si conferma la capitale degli stagisti con oltre 66mila attivazioni extracurricolari come spiega Eleonora Voltolina, fondatrice della Repubblica degli stagisti.

Un esercito per lo più inascoltato se si pensa che la normativa vigente in materia è datata 25 marzo 1998 ponendosi ai limiti dell’obsolescenza e incapace di garantire i diritti minimi soprattutto ai giovani universitari e ai relativi stage curriculari.

“Perfino una petizione su Change.org – ricorda Voltolina – che ha raccolto oltre 70mila firme con il titolo #LoStageNonèLavoro impegnata all’eliminazione degli stage gratuiti, è stata depositata direttamente nelle mani del ministro del lavoro un paio d’anni fa ma è rimasta completamente ignorata“.

Nulla di sconvolgente se pensiamo che, soltanto qualche giorno fa, la stessa politica chiamata in causa alla risoluzione dei problemi, ne creava uno ex novo. La Camera dei Deputati ha infatti aperto un bando volto alla ricerca di stagisti universitari meritevoli e a titolo completamente gratuito. Nemmeno un rimborso spese o ticket per il pranzo.

Ennesima manifestazione di come la politica, in primis, abbia ancora molto da imparare.

di Raffaela Mercurio