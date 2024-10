Nucleare ora

Pichetto Fratin ha assicurato che il governo presenterà un disegno di legge per far ripartire la produzione di energia elettrica da fonte nucleare

Pichetto Fratin ha assicurato che il governo presenterà un disegno di legge per far ripartire la produzione di energia elettrica da fonte nucleare

Pichetto Fratin ha assicurato che il governo presenterà un disegno di legge per far ripartire la produzione di energia elettrica da fonte nucleare

Pichetto Fratin ha assicurato che il governo presenterà un disegno di legge per far ripartire la produzione di energia elettrica da fonte nucleare

Il ministro che si occupa della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, ha assicurato che entro la fine dell’anno il governo presenterà un disegno di legge per far ripartire la produzione di energia elettrica da fonte nucleare. Il governo è in carica da due anni, forse si potrebbe anche evitare l’attesa delle palle di Natale. Intanto una proposta di legge di iniziativa popolare, che esplicitamente chiede la messa in funzione di centrali nucleari, raccoglie 50mila firme in quattro giorni. Si aggiunga che diverse forze, della maggioranza e dell’opposizione, si dicono favorevoli al nucleare.

Si cominci subito l’iter parlamentare. I tempi di costruzione di una centrale si aggirano sui 10 anni, è insensato che ce ne vogliano il doppio o il triplo per parlarne. Quel tempo costa.

Predisporre e votare la legge darebbe inoltre un senso all’esistenza del Parlamento e un tema serio ai partiti che lo abitano. Potrebbe anche indurre qualche disilluso a riprendere in considerazione l’ipotesi d’andare a votare.