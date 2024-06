Nuovo stadio Milan, Fontana: “Rossoneri determinati ad andare avanti”

“Credo che il Milan dovrà valutare anche la proposta arrivata di WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro ma sono scelte che non riguardano la Regione”, ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento di Salute Direzione Nord, in corso a Palazzo Lombardia a Milano.

“La Regione ha il ruolo di essere promotore dell’accordo di programma – ha aggiunto Fontana – che va portato avanti nel rispetto di quelle che sono le regole ordinarie. Questo non incide sulle scelte che il Milan dovrà fare. La determinazione di portare avanti l’accordo di programma c’è”.

Durante la XXIII edizione della rassegna dal titolo “La Ricerca è la vera Sostenibilità”, non sono mancate le riflessioni di Fontana sull’autonomia differenziata delle Regioni, tanto discussa dalle opposizioni: “L’Autonomia non spaccherà il Paese e in ambito sanitario per esempio ci consentirà di individuare e offrire quelle specializzazioni che sono più utili al nostro territorio, ma anche avere una maggiore flessibilità delle risorse che arrivano da Roma e creare vantaggi per chi decide di andare a fare il medico di medicina generale per esempio nelle valli della Valtellina o della bergamasca”.

Per il presidente di Regione Lombardia i malumori della sinistra, che ha ribattezzato la legge “Spacca- Italia”, sarebbero pura speculazione politica: “È un sistema nuovo per l’Italia, ma in altri Paesi sta dando risposte eccellenti, penso per esempio alla Germania. Mi lascia molto perplesso che venga visto come un nemico da chi evidentemente non ha nessuna voglia di innovare. L’altra cosa curiosa è che gli autonomisti nel mondo sono di sinistra – spiega – in Italia, invece, le sinistre sono contrarie a ogni forma di Autonomia. Le grandi differenze fra il Sud e il Nord non sono nate per colpa dell’Autonomia che non è ancora entrata in funzione, ma dal centralismo burocratizzato”.

Allarmismi invogliati dalla sinistra per cui Fontana esprime grande preoccupazione: “Stanno creando un’inesistente contrapposizione tra Nord e Sud e, quando queste cose scappano di mano, controllarle è molto più difficile”.



Di Claudia Burgio