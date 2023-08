Politica estiva

«Anto’, fa caldo…», diceva una sudata e provocante Luisa Ranieri in una pubblicità di qualche anno fa, per invogliare il nerboruto uomo al suo fianco a comprare un condizionatore d’aria. Eh sì, anche nel 2001 faceva caldo, avevamo sete e la bellissima Luisa agli esordi di una luminosa carriera ammiccava suadente come oggi non potrebbe più fare, perché quell’allusione, quella sottoveste nera ‘vedo non vedo’, sarebbe politicamente scorretta. Siamo tutti in trepida attesa di Poppea: pioggia, grandine, bombe d’acqua e il corollario stagionale del cambiamento climatico. Chissà poi perché proprio Poppea, la seconda bellissima e temuta moglie dell’imperatore Nerone, una che di intrighi se ne intendeva, dovrebbe refrigerarci dopo che Nerone ci ha fatto sudare ben oltre le proverbiali sette camicie. I meteorologi ne sanno una più del diavolo nell’affibbiare i nomi a questi eventi. Mi aspetto prima o poi una… Elena di Troia e allora sì che potrebbero esserci problemi.