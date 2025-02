“Strip in trip”, la risposta al video di Trump su Gaza

Si intitola “Strip in trip” ed è la risposta, diventata già virale online, al video pubblicato ieri dal presidente statunitense Donald Trump riguardante la “Trump Gaza”… la “riviera” di Gaza. Secondo il tycoon.

Nel video, tanti volti noti della politica mondiale – la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni compresa – si “divertono” (tranne Elon Musk forse, ndr.) nella “riviera di Gaza”. Ma fate ben attenzione al mare: è rosso sangue.

L’autore del video è Andrea Gastaldon (sax_star), che scrive: “Questo video mi sembra più realistico”.

Credits video: sax_star

Federal Bubbu Productions 2025

Written and Directed by A.Gastaldon

Images: Grok

Animation: Kling

Editing: CapCut

Music: California Dreamin’ (BreakingRules Bootleg by DNBB Records version of the original song by TheMamas&thePapas)

di Filippo Messina