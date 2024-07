Toti lasciò

Rimarrà uno sfregio alle istituzioni, alla politica come alla giustizia. Giovanni Toti si è dimesso nel mentre è detenuto. Una scelta che è escluso sia stata libera. Ha messo nero su bianco di non essersi dimesso prima solo per consentire l’assestamento di bilancio. Il che ha l’aria d’essere una copertura nei confronti della Procura, come a dire: non ho provato a resistervi, non mi permetterei.

Si tratta di uno scempio, che prescinde totalmente dalla fondatezza o meno dei reati che gli vengono imputati. Il cui accertamento spetta al tribunale, ma la cui pena è già inflitta. Qui è valso il principio che se sei ancora in vita e svolgi un ruolo ricorrono sempre le ragioni per arrestarti. Concetto incivile.

Gli alleati politici di Toti non si sono spesi molto. La sinistra s’è spesa un residuo soldo di credibilità reclamando dimissioni da giustizialisti. Pochi ne hanno fatto una questione di diritto e di principio.

C’è una cosa peggiore del male ed è il non saperlo o volerlo riconoscere.

di Gaia Cenol