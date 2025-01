Blanco, il cane seviziato con l’olio bollente, ha una nuova famiglia – IL VIDEO

Della sua storia vi avevamo parlato qualche tempo fa. Blanco, il cane mascotte del Terminal Bus di Sala Consilina. Un cane conosciuto e amato da tanti, che era stato ritrovato seviziato con dell’olio bollente. Le immagini di lui, sofferente, del suo calvario, avevano commosso l’Italia. Ferito nel corpo e nell’anima, ma curato dall’Oipa, grazie ai tanti che si erano mobilitati per lui e grazie anche a un medico che ha voluto restare anonimo e che ha saldato per intero il conto della clinica. E ora proprio dall’Oipa la notizia più bella, quella che Blanco ha trovato una casa. Una famiglia lo ha accolto. La strada, l’orrore subito sono solo un ricordo. Anche se le indagini per individuare il responsabile di questa atrocità continuano.

Di Annalisa Grandi