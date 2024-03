Briatore: “Sono stato operato al cuore per un tumore”

Flavio Briatore dieci giorni fa è stato operato al cuore per un tumore benigno all’ospedale San Raffaele di Milano. A rivelarlo è lo stesso imprenditore – 73 anni – attraverso un video pubblicato sui social in cui racconta di essere stato dimesso oggi dopo un tumore scoperto all’improvviso e di quanto sia importante la prevenzione: “Oggi voglio parlarvi di prevenzione – spiega Briatore – Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un check di routine e mi hanno, in quel momento, trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito e sono qui che ve lo racconto”.

Briatore prosegue: “La cosa fondamentale è questa: facciamo la prevenzione. All’ultimo controllo prima di questo, due anni fa, il tumore non c’era. Quest’anno c’era. Ho fatto un controllo, ho fatto dieci giorni di ospedale, sono stato operato, ora sono qui e domani si ricomincia”.

di Mario Catania