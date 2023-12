Casaluce, adottati tutti i cani dell’allevamento lager

Era un auspicio, un desiderio per Natale. E finalmente si è avverato. Tutti i cani che avevano vissuto l’inferno nell’allevamento lager di Casaluce (Caserta) sono stati adottati

Era un auspicio, un desiderio per Natale. E si è avverato. Vi avevamo raccontato la vicenda terribile dell’allevamento lager scoperto a Casaluce, nel casertano. Dove 400 cani vivevano rinchiusi, maltrattati e denutriti. Un orrore scoperto ad ottobre, dopo chissà quanti mesi, anni di silenzio.

Ebbene a poco più di due mesi da allora, Casaluce è vuota. Non c’è più nessun cane in gabbia. I cani che lì avevano vissuto l’inferno, sono stati tutti adottati. Era il sogno di chi sin dall’inizio si era occupato di questa vicenda. La speranza, appunto, era proprio quella di riuscire a dare una casa entro Natale a tutti questi sfortunati cagnolini. E la favola di Natale, almeno questa volta, si è realizzata. A dimostrazione che, quando si agisce, quando non ci si ferma, è possibile davvero cambiare le cose. Anche per chi non ha voce.

di Annalisa Grandi

