Chiara Ferragni Joker su L’Espresso, è polemica

L’uscita è prevista per domani 8 marzo, giorno della Festa della Donna, ma l’immagine già circolata sui social ha già acceso la polemica.

Il settimanale L’Espresso ha infatti deciso di dedicare la copertina a Chiara Ferragni versione Joker, l’antagonista di Batman. Un riferimento chiaro anche nel titolo “Ferragni Spa. Il lato oscuro di Chiara” che promette un’inchiesta tagliente ed esclusiva sulla ormai nota vicenda giudiziaria dell’imprenditrice digitale.

Come si legge nel sommario, si sveleranno retroscena sulla “rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”.

Non sono mancate le polemiche e le critiche. C’è chi ha etichettato di violenza e pessimo gusto tale scelta proprio nella giornata per eccellenza di celebrazione e solidarietà verso il genere femminile. Altri utenti, invece, hanno fatto notare come L’Espresso sia già arcinoto per la realizzazione di copertine provocatorie senza particolari distinzioni o peli sulla lingua.

In difesa della moglie, nonostante il momento di crisi, è intervenuto anche Fedez con un post su Instagram. “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia” mentre si apprende che Chiara Ferragni “ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

Resta un fatto: l’agognata e bramata solidarietà che la Ferragni ha tentato di ottenere in questi mesi durissimi dai propri (ex) follower pare sia finalmente arrivata. La copertina sembra aver raggiunto l’effetto opposto a quello sperato dal settimanale: scacco matto per ‘la Ferry’ che, senza volerlo, ha conquistato un punto a suo favore verso l’assoluzione.

di Raffaela Mercurio