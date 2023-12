Coca contro Pepsi, la guerra delle cola

Eccoci nel futuro: dentro un museo, una vivace comitiva di ragazzini segue il proprio insegnante di archeologia. Una ragazza indica una piccola sfera rotonda e chiede al prof di cosa si tratti: l’insegnante prontamente spiega che un tempo c’era uno sport (il tennis) e che quella sfera (allora chiamata ‘palla’) schizzava da una parte e dall’altra su un campo in terra rossa. Un giovane mostra poi un vecchio cimelio corroso dal tempo con vistose patacche di ruggine. Il professore, a cui non sfugge nulla, riconosce in quell’arnese messo male una chitarra elettrica modello Stratocaster. Una terza allieva mette infine sulle mani del docente un reperto molto vecchio e dalla forma strana: ha l’inconfondibile silhouette della bottiglietta della Coca-Cola . L’insegnante rimane perplesso, scuote la testa e afferma: «I have no idea» mentre attorno a lui i giovani allievi, le nuove generazioni, stanno sorseggiando una lattina di Pepsi.

Eccoci nel futuro: dentro un museo, una vivace comitiva di ragazzini segue il proprio insegnante di archeologia. Una ragazza indica una piccola sfera rotonda e chiede al prof di cosa si tratti: l’insegnante prontamente spiega che un tempo c’era uno sport (il tennis) e che quella sfera (allora chiamata ‘palla’) schizzava da una parte e dall’altra su un campo in terra rossa. Un giovane mostra poi un vecchio cimelio corroso dal tempo con vistose patacche di ruggine. Il professore, a cui non sfugge nulla, riconosce in quell’arnese messo male una chitarra elettrica modello Stratocaster. Una terza allieva mette infine sulle mani del docente un reperto molto vecchio e dalla forma strana: ha l’inconfondibile silhouette della bottiglietta della Coca-Cola . L’insegnante rimane perplesso, scuote la testa e afferma: «I have no idea» mentre attorno a lui i giovani allievi, le nuove generazioni, stanno sorseggiando una lattina di Pepsi.

Soprattutto negli anni Ottanta – decennio top per copywriter, registi di spot e strateghi della comunicazione pubblicitaria –. La strategia?, comunicare la propria reason why irridendo il concorrente, affermare la supremazia del proprio marchio. I russi condannarono entrambe perché «espressione massima del capitalismo» salvo poi introdurre semi-clandestinamente la Coca-Cola (fu il generale di Stalin Georgji Zukhov a volerla a tutti i costi negli anni Cinquanta) nel formato trasparente – senza il caramello, più simile alla vodka – o addirittura ammettendo ufficialmente la Pepsi nel mercato sovietico a partire dal 1974.

Per fortuna una guerra diversa, colorata e creativa, portata avanti con armi e munizioni tutto sommato pacifiche: spot, testimonial super famosi, manifesti colorati, jingle pubblicitari, videoclip stellari e soprattutto milioni di dollari investiti. Quello delle cola è uno scontro ormai centenario. Neanche dieci anni di differenza d’età (1886 la data di nascita della Coca-Cola, 1893 quella della Pepsi) e la possibilità, grazie al meccanismo della pubblicità comparativa, di scagliarsi fango addosso in nome di una supremazia ‘bibitara’ da rivendicare sempre.