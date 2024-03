Colmare il gender gap, una nuova forma di autopromozione

Assumere donne is the new green washing. Tra le aziende oggigiorno è in voga una nuova forma di autopromozione: provare a colmare il gender gap

Assumere donne is the new green washing. Se un tempo fra le aziende era di moda investire in attività etiche ed eco-friendly – magari per ripulire la propria immagine – oggigiorno è in voga una nuova forma di autopromozione: provare a colmare il gender gap. Chi fa il giornalista lo sa bene, perché non passa giorno in cui non riceva un comunicato stampa con il quale un’azienda annuncia nuove assunzioni femminili. L’iniziativa è più che lodevole, per carità. Di recente, per esempio, Carglass (gruppo noto per riparare e sostituire i parabrezza) ha dichiarato che entro il 2030 è in previsione il raggiungimento del 30% di quote rosa nell’organico tecnico e del 40% nel management a livello mondiale. Ciò significa che, così com’è ormai consuetudine trovare delle donne alla guida di un tram, anche nelle officine Carglass ci si potrà imbattere in quale installatore in gonnella. Fermo restando che ci possono dire quello che vogliono, ma alcuni lavori manuali – per ovvi motivi – resteranno sempre appannaggio dei signori uomini né si capisce il motivo per cui un imprenditore dovrebbe assumere delle donne per fare un lavoro in cui i maschi sono avvantaggiati.

Altro trend molto in voga nella comunicazione aziendale è quello relativo al welfare. Anche qui, è una gara a strillare gli ultimi benefit in favore dei propri dipendenti. Un’improvvisa ondata di benevolenza serpeggia fra le società italiane o forse, come dicono i ‘maligni’, è soltanto una nuova forma di marketing.

di Ilaria Cuzzolin