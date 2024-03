Doggo Daiily, il ragazzo che immortala i cani

Doggo Daiily: il ragazzo che, armato di macchina fotografica, va in giro per le città italiane a immortalare i cani che incontra. E a farsi raccontare le loro storie dai padroni

Lui non si mostra mai, Doggo Daiily è il suo “nome d’arte” e ormai è diventato famoso: oltre 730mila followers su Instagram, una star anche su TikTok. È il ragazzo che, armato di macchina fotografica, va in giro per le città italiane (in particolare Torino) a immortalare i cani che incontra. E a farsi raccontare le loro storie, dai padroni.

Sembra una cosa banale e invece vengono fuori storie di animali salvati, di “cani-cozza” e di altri che non si fanno avvicinare. Soprattutto vengono fuori storie d’amore fra quattro zampe e persone. Storie commoventi, o divertenti. Ma che comunque strappano un sorriso, in mezzo a un mare di notizie non sempre piacevoli che riguardano gli animali.

di Annalisa Grandi