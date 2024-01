Fatti curiosi del 2023

Con la fine dell’anno arrivano anche i consueti riconoscimenti ai personaggi che più hanno caratterizzato i dodici mesi precedenti. Ma fra sportivi e celebrità varie di ogni tipologia e settore, c’è senz’altro spazio anche per quei fatti e quei personaggi che finiscono nelle cronache per la loro particolarità. Per esempio Wayne Murray, di Brooklyn (New York). Per due volte in due anni ha vinto 10 milioni di dollari alla lotteria “Gratta e vinci”. In totale 20 milioni di dollari nel giro di 24 mesi, grazie a due biglietti acquistati presso la medesima stazione di servizio, la stessa che Murray continua a frequentare: pur essendo diventato milionario non ha lasciato il suo quartiere e continua a essere un membro molto attivo della sua comunità.

Un posto nel nostro speciale elenco va riservato sicuramente a un altro americano: Dylan Stone-Miller, un trentaduenne della Georgia. Ha deciso di lasciare il suo lavoro e iniziare a girare il mondo per conoscere i suoi figli, che sono ben 96. Non si tratta di un seduttore seriale, bensì di un donatore presso la locale “Banca del seme”. Tutto ha avuto inizio quando l’uomo (allora minorenne) fu arrestato per ubriachezza: dovendo reperire i soldi per un legale, iniziò a fare donazioni di sperma per 100 dollari alla volta. Doveva trattarsi di una parcella decisamente onerosa, vista la quantità di bimbi che Stone-Miller ha dato indirettamente alla luce. Ne ha già incontrati 25 e conta di riuscire a conoscerli tutti entro i prossimi mesi.