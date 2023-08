Ferie salve grazie agli alloggi dei privati

Chi per vari motivi è restato in Italia ha dovuto fare i salti mortali per riuscire a restare nel budget. Per molte famiglie, soprattutto quelle con figli a carico, gli hotel sono divenuti luoghi infrequentabili. Senza sconfinare nelle suite citate in questi giorni dai grandi giornali, un nucleo di quattro persone con bambini che voglia soggiornare in un tre stelle in Romagna nella settimana di Ferragosto deve sborsare almeno 3mila euro. Troppi, se si devono coprire tre settimane di ferie. Anche questa regione, considerata un approdo sicuro dove potersi permettere il ‘lusso’ di essere serviti, ha insomma registrato aumenti importanti.