Le tante curiosità del 2024, in attesa del 2025

In un senso o nell’altro, questo 2024 ormai prossimo ai saluti è stato un anno denso di avvenimenti e momenti indimenticabili. Alcuni dei quali assolutamente particolari.

Sicuramente è stato un anno importante per Carlos Yulo, 24enne ginnasta filippino reduce da ben due ori alle Olimpiadi di Parigi. Una volta tornato a casa, l’atleta è stato adeguatamente ricompensato dalle autorità nazionali. Seppure, va detto, con riconoscimenti un po’ fuori dal comune fra i quali un cellulare, un appartamento ammobiliato, dei buoni pasto. E soprattutto una serie di gastroscopie e colonscopie gratuite delle quali potrà liberamente usufruire a partire dal quarantacinquesimo anno di età.

A proposito di ricompense, non ha avuto altrettanta fortuna un quartetto californiano che aveva ideato un sistema, si pensava infallibile, per truffare le assicurazioni. Per ingannare le telecamere di sorveglianza e depistare le indagini, i quattro danneggiavano auto di lusso travestendosi da orsi. Ci sono voluti diversi mesi di investigazioni e il ricorso a un biologo per individuare i responsabili. I quali, nel frattempo, avevano intascato ben 142mila dollari di risarcimenti.

All’esatto opposto troviamo invece Mist, esemplare femmina di cane corso. Il suo proprietario, tale Calumn Barber, nel corso del 2024 ha iniziato per puro divertimento a pubblicare su TikTok dei video della sua amica a quattro zampe abbigliata come un essere umano. Con il risultato che l’animale è divenuto popolarissimo. E, grazie alle visualizzazioni, genera oggi guadagni per oltre 1.000 dollari mensili, rigorosamente investiti per l’alimentazione e per il mantenimento di questa ‘reginetta dei social’.

Il 2024 è stato anche un anno di consultazioni elettorali. In Inghilterra il neonato movimento Reform UK, fondato dall’ex leader pro Brexit Nigel Farage, ha licenziato poco prima del voto il candidato Tommy Cawkwell. Reo di scarso impegno nei mesi decisivi della campagna elettorale. Peccato che il lassismo dell’aspirante deputato non fosse dovuto alla poca voglia di lavorare ma al fatto di essere passato a miglior vita due mesi prima. Chissà cosa sarebbe accaduto qualora Cawkwell avesse ottenuto l’elezione.

Anche negli Stati Uniti non sono mancati esempi degni di nota. Dustin Ebey, 35enne di Dallas, in prossimità delle elezioni ha cambiato il proprio nome in “Literally anybody else”. Traducibile in “Letteralmente chiunque altro”, espressione che spesso scritta sulle schede elettorali per indicare la propria insoddisfazione nei confronti dei candidati alla Casa Bianca. Ma che, in questo caso, si sarebbe trasformata in una preferenza a favore del giovane texano. Un’idea geniale per ritrovarsi presidente senza fare granché.

Sempre in tema di ricompense ottenute a fronte di un impegno non proprio gravoso, è bene sapere che quest’anno c’è stato chi, per riscuotere un premio, non ha dovuto fare assolutamente nulla. Si tratta del vincitore del concorso di “Space Out”, manifestazione che si svolge a Seul. I partecipanti debbono resistere 90 minuti senza addormentarsi, senza controllare il telefono o parlare. Il vincitore si aggiudica una copia in oro della scultura “Il pensatore” realizzata da Auguste Rodin. Ma il vero obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare sui pericoli del burnout e dell’eccessiva competitività, due problemi molto sentiti in Corea del Sud. Con la speranza che l’ansia e lo stress lascino spazio nel nuovo anno a sensazioni più piacevoli.

Di Stefano Faina e Silvio Napolitano