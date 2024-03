Liguria, cani tenuti in condizioni pietose

Una scena straziante. Immagini che non arrivano, come a qualcuno a volte piace pensare, dal Sud dell’Italia. Immagini che arrivano dalla “civilissima” Liguria

Una scena straziante. Una cagnolina tenuta a catena corta, una catena tanto corta da poterla quasi strozzare. Accanto, due suoi cuccioli morti, e uno, sopravvissuto. Immagini che sono un pugno allo stomaco. Immagini che non arrivano, come a qualcuno a volte piace pensare, dal Sud dell’Italia. Immagini che arrivano dalla “civilissima” Liguria. E che testimoniano il salvataggio di questa cagnolina, e del suo cucciolo. Tenuti in condizioni aberranti. Quelle che solo le immagini possono testimoniare. Immagini che raccontano come ancora, tanto troppo ci sia da fare perché chi maltratta gli animali venga punito. Immagini che dovrebbero farci vergognare. Eppure succede.

Oggi, Italia 2024. Guardiamola, questa madre. Salva probabilmente solo perché qualcuno, finalmente, ha avuto il coraggio di denunciare. Non indigniamoci solo quando cani muoiono come Aaron, il pit bruciato dal suo “padrone” in Sicilia. Denunciamo, tutti. Sempre, ovunque, solo così, orrori come questi sono potranno finire.

di Annalisa Grandi