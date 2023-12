Lo spaghetto della vergogna di Barbieri

Il teatrino web scatenato dalla ricetta dello spaghetto alle vongole di Bruno Barbieri con aggiunta di parmigiano, pangrattato e burro

Lo spaghetto alle vongole, si sa, è il piatto preferito di tutti gli italiani, da Nord a Sud. Durante le feste natalizie ancora di più.

Così lo chef Bruno Barbieri, sette stelle Michielin, ha proposto la sua personalissima visione del piatto: un po’ di parmigiano, una spolverata di pangrattato e, infine, il burro. “Alla fine una noce di burro io gliela pianto sempre dentro. Lo so che i puristi ‘No, ma’, ma a me non me ne frega niente”, ha dichiarato nel video di presentazione della ricetta.

Il web non ha perdonato questo “sacrilegio” e sono fioccate critiche ironiche: ”Ah Barbiè, il burro mettilo nei tortellini”, “Ripassati la ricetta che mi sa che l’hai dimenticata” o chi, addirittura, ha chiesto il parere di Chef Cannavacciuolo di origine campane.

Chi ha tentato di difenderlo è stato prontamente zittito: “Ma davvero volete insegnare a cucinare a Chef Barbieri?” “E allora? Può averne anche 100 di stelle, mettere pane, burro e parmigiano nella pasta e vongole è come mettere il gas in una Ferrari… Se non conosci la cucina tradizionale, della “gente comune”, taci”.

Tra puristi e innovatori una domanda sorge spontanea: ma il cibo non era amore e condivisione? Forse, fino alla prossima ricetta.

di Raffaela Mercurio