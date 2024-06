Maturità 2024, al via la seconda prova: Platone al classico, 2 problemi e 8 quesiti allo scientifico. Tutte le materie per ogni indirizzo

Terminata la prima prova dell’esame di Maturità – certamente emozionante per gli studenti – al via oggi la seconda prova. Greco – Platone – per il liceo classico, matematica (2 problemi – 2 studi di funzione – e 8 quesiti) per il liceo scientifico, lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico. Per scienze umane l’interazione attiva nell’ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey. Per quanto riguarda invece il liceo artistico: si tratterà delle discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi; per il liceo musicale, teoria, analisi e composizione e per il liceo coreutico, tecniche della danza.

Passando agli istituti tecnici troviamo: economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, economia aziendale e geopolitica per l’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”. Per l’indirizzo “Turismo” le materie sono discipline turistiche e aziendali; per “Costruzioni, Ambiente e Territorio” – a seconda dell’opzione – saranno invece topografia, tecnologie del legno e delle costruzioni e tecnologie e gestione del territorio. “Sistemi e reti” per gli indirizzi informatica e telecomunicazioni. Per grafica e comunicazione, progettazione multimediale.

Per quanto concerne gli Istituti professionali: la seconda prova si concentra sulle competenze finali e sui nuclei tematici fondamentali dell’indirizzo.

L’elenco completo:

– Liceo Classico: Greco

– Liceo Scientifico: Matematica

– Liceo Linguistico: Lingua straniera 3

– Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane

– Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione

– Liceo Artistico: Discipline progettuali riferite ai singoli indirizzi

– Meccanica Meccatronica ed Energia: Meccanica, macchine ed energia

– Informatica e Telecomunicazioni: Sistemi e reti

– Grafica e Comunicazione: Progettazione multimediale

– Agrario: Trasformazione dei prodotti

– Turistico: Discipline turistiche e aziendali

– Elettronica ed Elettrotecnica: Tecnologie e progettazione sistemi

– Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Scienza e cultura dell’alimentazione

– Accoglienza Turistica: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

– Professionale Agricoltura: Economia agraria

– Servizi Socio-Sanitari: Psicologia

Tornando invece alla prima prova – di italiano – di ieri, quella comune a tutti gli studenti d’Italia, ecco alcuni dati sulle tracce scelte:

Il testo più gettonato – scelto dal 28,9% degli studenti – è stato quello di Maurizio Caminito “Profili, selfie e blog”; al secondo posto di questa speciale “classifica” il testo di Giuseppe Galasso “Storia d’Europa” con il 17,3%; subito dopo il brano tratto da Nicoletta Polla-Mattiot “Riscoprire il silenzio”, 14,7% degli studenti. Seguito da Luigi Pirandello con “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, 13,1% dei maturandi e la traccia di Rita Levi-Montalcini, optato dall’11,5%. Infine, il “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti – 11,1% – e le riflessioni di Maria Agostina Cabiddu, 3,4%.

di Mario Catania