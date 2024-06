Milano Pride 2024, dalla parata di sabato all’evento al Teatro Puccini

Il programma di Milano Pride quest’anno diventa più variegato e completo. Le Pride Square ospiteranno talk con attivisti ed esperti su temi di salute, situazione geopolitica, e diritti LGBT+ in Cina e Palestina. Per i più piccoli, ci saranno giochi, bolle di sapone e favole arcobaleno, insieme a un queer tango in piazza. Sono attese oltre 300.000 persone per la parata e lo show del 29 giugno, con la partecipazione di attivisti, politici, performer e cantanti.

Organizzato da CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, Milano Pride 2024 gode del patrocinio della Commissione Europea, del Comune di Milano e di numerosi altri comuni del territorio.

“L’invito al Pride è aperto a tutti, nessuno escluso, vi aspettiamo per condividere un messaggio comune, forte e chiaro: basta discriminazioni, basta violenze. In primo piano la lotta contro l’omolesbobitransfobia, il bullismo e per diritti di tutte le famiglie.”Commenta Alice Redaelli, Presidente di CIG Arcigay Milano che quest’anno festeggia 40 anni di attivismo. “Da anni il Milano Pride è un evento intersezionale, che parla di diritti a 360° andando anche oltre i confini italiani: dai femminicidi e la parità di genere fino ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Questi i temi che affronteremo sul palco, in parata e nel programma di talk e incontri delle Pride Square”.

Ma come sempre, il cuore pulsante del Pride è la tradizionale parata, prevista quest’anno per sabato 29 giugno. Centinaia di migliaia di persone coloreranno le vie della città.

IL PERCORSO – L’inizio del concentramento sarà alle ore 15.00 in via Vittor Pisani, davanti a Piazza Duca d’Aosta di fronte alla Stazione Centrale. Il corteo parte da piazza Repubblica alle 15:30 per continuare lungo via della Liberazione, connettersi a via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. Giunto di fronte all’Arena, il tragitto continua lungo viale Byron, viale Melzi d’Eril, e corso Sempione per concludere all’Arco della Pace.

Gli artisti che si altereranno sul palco sono: Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P., Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin.

Domenica 30 giugno, il giorno dopo la parata e l’evento all’Arco della Pace, Milano Pride invita tutt* al Teatro Elfo Puccini per “Sempre Liberɜ – Queer on Stage”. Questa serata è interamente dedicata alle arti performative queer, spaziando dal teatro alla danza, dalla stand-up comedy all’opera.

Inoltre, da ieri mercoledì 26 a venerdì 28, nel quartiere arcobaleno di Porta Venezia, tornano le PRIDE SQUARE. Piazza Santa Francesca Romana e Piazzale Lavater ospitano talk, dibattiti, arte e cultura, oltre che momenti dedicati alle famiglie e ai più piccini. In Piazza Bellintani sarà presente un presidio dedicato a salute e prevenzione, con infopoint e test HIV e sifilide, rapidi, anonimi e gratuiti in collaborazione con Milano Checkpoint. La conduzione delle Pride Square è affidata a Alessandro Lussiana, La Wanda Gastrica e La Trape.



Clicca qui per tutte le iniziative dettagliate