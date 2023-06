Mirko Delvai, il bimbo che ha commosso tutta Italia

Mirko Delvai – SuperM – il bimbo di sette anni affetto da tumore se n’è andato. Il piccolo aveva chiesto di poter incontrare in ospedale, a Torino, i suoi supereroi preferiti

“Ora è libero di giocare e ha finito di soffrire”. SuperM, Mirko Delvai, il bimbo di sette anni affetto da tumore se n’è andato. Tutta Italia lo aveva conosciuto perché il piccolo aveva chiesto di poter incontrare in ospedale, a Torino, i suoi supereroi preferiti.

E così il 2 giugno scorso, giorno del suo compleanno, il piazzale davanti al Regina Margherita si era riempito dei personaggi tanto amati da questo bimbo coraggioso e sfortunato. Mentre altri personaggi si erano calati dal tetto per raggiungere la stanza in cui Mirko era ricoverato.

“Ci voleva un miracolo e forse lo è stato il nostro tentativo di fargli vivere una vita pseudo normale” scrive il papà che insieme alla madre lo ha accompagnato in questo anno di cure. Un bimbo sorridente, col pollice alzato nell’ultima foto scelta per ricordarlo. Un bimbo strappato alla vita troppo presto. Ma che in qualche modo, oltre alle lacrime, oltre alla sofferenza, è riuscito a sorridere. Insieme ai suoi supereroi.

