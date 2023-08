Operai senza protezioni di nessun tipo. Né per chi si trova sul tetto né per coloro che sono sui ponteggi: il video denuncia girato a Torino nel quartiere San Salvario

Operai senza imbracatura, senza casco, senza protezioni di nessun tipo. Né per chi si trova sul tetto né per coloro che sono sui ponteggi: il video, girato a Torino nel quartiere San Salvario, denuncia una situazione che rischia di diventare estremamente pericolosa e che purtroppo non è una novità.

Un’ulteriore dimostrazione della violazione delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.