Pasquale non c’è più, i compagni danno l’esame per lui

Pasquale De Filippo aveva 56 anni e sognava di prendere il diploma. Si era iscritto a una scuola serale ad Asti, voleva fare ricerca nell’ambito dell’ecologia. Ma si è ammalato ed è morto a gennaio scorso, alcuni mesi prima di coronare il suo sogno. Un sogno che però, in qualche modo è riuscito lo stesso a realizzare. I suoi compagni di corso, che sapevano quanto lui ci tenesse, in accordo con gli insegnanti, hanno sostenuto l’esame al suo posto. Tutti insieme. Raccontando proprio di lui, della sua vita. Facendolo in qualche modo rivivere e soprattutto consentendo che quell’esame a cui tanto teneva, quel diploma che era il suo sogno, arrivassero comunque.

Lui che fino a che aveva potuto, anche sorretto da un bastone, alle lezioni ci era andato. Che anche dall’hospice dove aveva trascorso gli ultimi giorni, si informava sempre su cosa avveniva in classe. E allora quale miglior modo per rendergli omaggio, se non questo.