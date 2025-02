Sempre più italiani ascoltano i podcast. E spopola il “true crime”

Versatili e sempre a portata di click: i podcast registrano un trend in continua crescita, come dimostra la ricerca “Gli italiani, i podcast e il true crime”, commissionata ad AstraRicerche da Glo, brand di Bat Italia per dispositivi scalda stick. L’83,5% degli italiani ascolta un podcast saltuariamente; il 35% almeno 4 giorni a settimana; il 17,9% tutti i giorni.

Ma cosa piace ascoltare agli italiani? Le storie di vita e dell’orrore. Sebbene al primo posto in classifica – come genere – ci siano le storie di vita e crescita personale (42,3%), al secondo (37,4%) troviamo il true crime: storie reali di cronaca nera, investigazioni e processi giudiziari. Quest’ultime piacciono in particolare più alle donne (45%) che agli uomini (30%); le ragazze sono le più appassionate: tale genere viene infatti ascoltato per il 61% dalle giovani fra i 18 e i 29 anni. Non sorprende quindi che il podcast più ascoltato del 2023 e del 2024 in Italia sia stato “Elisa True Crime” della 35enne Elisa De Marco che racconta storie di crimini, sparizioni ed enigmi irrisolti.

A proposito di podcast, noi de “La Ragione” in primis ci impegniamo a raccontare su tutte le piattaforme streaming testimonianze, attualità, cronaca, storia e curiosità: dalle guerre in Medio Oriente e Ucraina, passando per la musica, fino allo sport. E siamo contenti che il nostro nuovo podcast musicale “Breaking Music”, a cura di Federico Arduini, sia primo su Apple nella categoria “Musica: approfondimenti”!

di Filippo Messina