Seymandi-Segre: il silenzio, l’unico antidoto al chiacchiericcio

Le corna, l’anello di fidanzamento, una montagna di soldi, la bellezza (di lei), il potere (di lui). Gli ingredienti per poterci costruire una riuscitissima puntata di un telenovela non mancano ma fra tutti l’elemento che continua a buttare benzina sul fuoco in questa saga estiva è l’attiva partecipazione al dibattito dei diretti interessati: Massimo Segre e Cristina Seymandi. Sconvolti, rammaricati, indignati, delusi, sorpresi ma anche chiacchieroni, stizziti, indaffarati nel mettere davanti a tutta l’opinione pubblica i puntini sulle “i”.

Dopo interviste e comunicati vari, sulla questione è tornata di nuovo Cristina Seymandi con un lungo audiomessaggio a “Zona Bianca”, trasmissione delle reti Mediaset. dove ancora prima di parlare della sua vicenda personale ha sentito il bisogno di precisare di non essere mai stata chiamata da Pier Silvio Berlusconi per partecipare al Grande Fratello, come riferito da alcuni media, “che però sarebbe lusingata di una sua telefonata”. Come se la cosa, con il dovuto rispetto, avesse chissà quale rilevanza.

Se la donna intende davvero spegnere quel vociferare che tanto la infastidisce per potersi dedicare come vorrebbe alla figlia, vera vittima di questa vicenda, l’unica via possibile resta quella del silenzio. Parlando di tradimenti tuttavia ha ragione da vendere la Seymandi, quando asserisce “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, lasciandosi sfuggire una nuova pagina della sceneggiatura della telenovela: anche lui, in passato, nelle precedenti relazioni, non è sempre stato fedele e corretto.

Del resto chi può dire con assoluta certezza di non essere stato tradito almeno una volta? La verità è che siamo tutti tremendamente simili e fragili nell’orgoglio davanti a vicende sì fatte se non fosse per quei 700mila euro trasferiti da un conto all’altro – con o senza consenso lo stabiliranno i tribunali – che ci fanno sentire oltre che cornuti anche mazziati. Perché la maggior parte di noi quei 700mila euro li ha visti solo in tv, magari proprio in Beautiful?