In Giappone, un uomo ha speso 2mila yen, circa 15mila euro, per diventare un Collie, la razza canina che più ama in assoluto

Il suo nome è Toko, giapponese, e una passione senza eguali per i Collie. Si è fatto creare un costume iper realistico, fatto su misura da una nota azienda giapponese specializzata in modelli e sculture per film e spot pubblicitari che pare abbia impiegato circa 40 giorni per realizzare il costume perfetto.

Dell’uomo si conosce solo il suo nome, Toko, e le peripezie con il suo costume canino, raccolte in un canale Youtube dedicato: “Voglio essere un animale”.