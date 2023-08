Dal Far West allo spazio subatomico: i più attesi videogame della stagione estiva sanno regalare divertimento e svago per tutti

Dal Far West allo spazio subatomico fra esplorazione e azione, passando per il fantasy magico e l’horror, i più attesi videogame della stagione estiva sanno regalare divertimento e svago per tutti, rivelandosi pronti a soddisfare ogni più fantasiosa esigenza di evasione dall’afosa realtà.

Gli amanti dei western di Sergio Leone avranno da spassarsela un mondo con la nuova versione rimasterizzata in alta definizione di “Red Dead Redemption” disponibile su Playstation 4 e Switch, capolavoro open world inizialmente pubblicato nel 2010. Nei panni di un ex fuorilegge bisognerà dare la caccia ai vecchi membri della propria banda per assicurarli alla giustizia, vivi o morti. La trama appassionante fa da efficace cornice a un mondo virtuale credibile e pieno di sorprese, dove la libertà d’azione riesce a conquistare il giocatore grazie a numerose attività collaterali e missioni secondarie che si potranno svolgere. Al di là dell’upgrade grafico che la rende la migliore edizione di questo cult, è da segnalare la presenza dell’apprezzatissima storia aggiuntiva a tinte horror “Undead Nightmare”, che porta l’apocalisse zombie nel Far West.

Spettacolare ed emozionante, “Immortals of Aveum” è un imperdibile sparatutto con visuale in prima persona caratterizzato da un’ambientazione fantastica, in cui la magia diventa protagonista assoluta. Nel ruolo di un giovane mago combattente ci si ritroverà a salvare il proprio mondo, piagato da un conflitto senza requie. La magnificenza degli scenari tutti da esplorare – da imponenti architetture urbane a lussureggianti foreste, da pericolose grotte fra fiumi di lava a gelide cime innevate – e la dettagliata caratterizzazione dei personaggi ottimamente doppiati in italiano e inseriti in una narrazione coinvolgente che sa alternare epicità a momenti di umorismo, fanno da encomiabile valore aggiunto al fulcro del gioco: i duelli mozzafiato e adrenalinici, combattuti a colpi di sfavillanti incantesimi con cui bersagliare i nemici senza pietà.

Quando uscì al cinema nel 1974, nessuno poteva immaginare che l’horror slasher a basso costo “The Texas Chain Saw Massacre” – noto da noi col titolo “Non aprite quella porta” – sarebbe diventato un fenomeno mondiale, incassando oltre 200 volte il suo budget di produzione nel solo Nord America e generando negli anni altri 8 film fra sequel, prequel e remake. A distanza di quasi mezzo secolo arriva il videogame ufficiale che ne incarna alla perfezione l’anima al cardiopalma: si tratta di un multigiocatore a squadre in cui si potrà scegliere se impersonare gli iconici serial killer della famiglia o uno degli universitari che rischieranno la pelle nel tentativo di fuggire dall’inquietante abitazione in cui si risveglieranno imprigionati. Spirito di collaborazione e nervi saldi saranno richiesti per avere la meglio sulla squadra avversaria.

Dedicato ai nostalgici dei cabinati a gettoni e a tutti quelli che vogliono scoprire il fascino ipnotico dei videogame di una volta, ecco il più recente remake di un arcade Atari del primo decennio in sala giochi: il divertentissimo “Quantum: Recharged”, che fa dell’immediatezza e della semplicità di gameplay i suoi punti di forza. Alla guida di una navicella catapultata nello spazio subatomico bisognerà schivare i nemici e i loro attacchi, disegnando delle traiettorie chiuse in cui risucchiarli per disfarsene. Niente armi da fuoco da utilizzare, quindi; ma si potranno comunque attivare dei potenziamenti con cui congelare gli ostili, schivarli a piacere o guadagnare vite extra. Fra la modalità di sopravvivenza e quella di sfida con 25 livelli in cui completare differenti obiettivi, ci sarà da sollazzarsi, da soli o insieme a un amico.

di Piermarco Rosa