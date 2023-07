La spassosa estate dei videogame

In quest’estate torrida in cui l’afa non sembra dar requie, le migliori novità videoludiche possono offrire svago e divertimento soprattutto a chi non ha la possibilità di andare al mare o in montagna. Dalle console alla realtà virtuale, ce n’è per tutti i gusti: azione nello spazio, avventure misteriose, ameni giochi di ruolo e perfino tuffi in un nostalgico passato pieno di sorprese.

Disponibile su tutte le piattaforme hardware, “Oxenfree II: Lost Signals” (l’ultimo videogame prodotto da Netflix) è un’emozionante avventura narrativa dove fantascienza e soprannaturale si fondono alla perfezione e la trama si evolve a seconda dei dialoghi e delle scelte che si faranno compiere ai personaggi. Inspiegabili interferenze elettromagnetiche manifestatesi in una tranquilla cittadina costiera porteranno alla scoperta di enigmatici portali che permettono di viaggiare nello spazio e nel tempo. Indagando e risolvendo enigmi si scopriranno indizi utili a far chiarezza su un mistero che potrebbe addirittura mettere a repentaglio il destino dell’umanità stessa. La peculiare grafica di stampo cartoon contribuisce a rendere suggestiva la messa in scena, impreziosendo questa meravigliosa avventura.

Una pittoresca componente visiva in stile manga dalle raffigurazioni chibi (cioè con i personaggi rimpiccioliti e deformati da grosse teste) illustra con efficacia le atmosfere dell’incantevole “Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg”. Si tratta della riedizione del primo titolo dell’acclamata serie di giochi di ruolo giapponesi Atelier targata Koei Tecmo e uscito in origine su Playstation nel 1997. Un’esperienza rilassante e fiabesca che vedrà protagonista una simpatica studentessa pasticciona di un’accademia magica, alle prese con l’impegnativa missione di praticare con successo le arti alchemiche. Oltre alla grafica rinnovata e al miglioramento di alcune caratteristiche di gioco, in questo remake sono presenti un’inedita modalità senza limiti di tempo, nuovi eventi e personaggi con cui interagire.

Gli amanti dei vecchi cabinati a gettone da sala giochi andranno letteralmente fuori di testa per l’imperdibile “Ray’z Arcade Chronology”, adrenalinica raccolta di tre classici sparatutto d’ambientazione spaziale a scorrimento verticale degli anni Novanta firmati dalla celeberrima Taito, la mamma di “Space Invaders”. Il primo (“RayForce”) sfoggia una coloratissima grafica 2D in pixel art, mentre gli altri due (“RayStorm” e “RayCrisis”) vantano un sapiente utilizzo del 3D poligonale e sono disponibili anche nella nuova versione in alta definizione. Nervi saldi e riflessi pronti saranno le qualità richieste per sopravvivere alle intense battaglie, facendo lo slalom fra astronavi che sfrecciano sugli sfondi e duellando a colpi di laser mentre lo schermo si affolla di proiettili energetici e rutilanti esplosioni.

Un fantastico quanto encomiabile omaggio ai videogame che hanno fatto la storia – quelli degli anni Settanta – è il tema al centro dell’appassionante “Pixel Ripped 1978”, avventura d’azione in realtà virtuale prodotta dalla mitica Atari in cui si potrà entrare direttamente dentro i videogiochi, oltre che giocarli sullo schermo di un televisore. Nei panni di una designer di Atari bisognerà infatti effettuare play testing intensivi ed eliminare i bug nei software, per poi catapultarsi al loro interno esplorandone gli ipnotici meandri e scatenarsi in frenetiche sessioni sparatutto in prima persona. La grafica 3D in stile cartoon utilizzata per rappresentare la realtà e quella che fonde voxel ed estetica neon nei mondi videoludici caratterizzano impeccabilmente l’atmosfera del periodo e dei suoi titoli arcade più iconici.

di Piermarco Rosa