Rocambolesche evoluzioni dei videogame

In un mercato dove la quasi totalità delle aziende tenta di sfondare con la creazione di proprietà intellettuali che trasformino i propri prodotti in brand di successo, la serialità dei videogame diventa ormai una consuetudine e lo sforzo diventa quello di garantire un costante miglioramento della qualità, col conseguente favore del pubblico che attende con trepidazione un altro sequel.

Il meraviglioso “Assassin’s Creed Mirage”, imperdibile ultimo capitolo di una celeberrima serie d’azione e avventura che vanta oltre 15 anni di successi, rappresenta – per la gioia di tutti i fan – un gradito ritorno alle origini della saga dal punto di vista sia delle atmosfere medievali mediorientali che delle meccaniche di gioco, a partire dalle corse acrobatiche fra gli edifici e sui tetti fino alle fasi furtive e ai duelli. La Bagdad del IX secolo dov’è ambientata la narrazione è stata ricostruita in modo certosino e spettacolare, riuscendo a restituire tutta la suggestione e il fascino di una città brulicante di vita e dei suoi pittoreschi quartieri. Nei panni di un ladruncolo da strada si arriverà a lottare per la giustizia, divenendo un maestro assassino in una trama appassionante e piena di colpi di scena.

Il titolo definitivo di hockey sul ghiaccio si chiama “NHL 24”, in grado di entusiasmare pure chi non conosce questo affascinante sport e venire incontro ai neofiti con una serie di utili suggerimenti non invasivi durante le partite. Grazie all’introduzione dell’Exhaust Engine, le azioni d’attacco diventeranno ancora più autentiche e al contempo divertenti, visto che potranno causare l’affaticamento del portiere avversario sottoposto a pressione. Varie opzioni di gioco (dalla carriera al torneo, dall’incontro singolo alla stagione), la presenza di team internazionali, le leghe con i giocatori ufficiali e una stupenda grafica fotorealistica con animazioni mozzafiato sono poi alcune delle caratteristiche di questo magnifico prodotto, a cui vanno ad aggiungersi le riprese in puro stile televisivo e un’evocativa colonna sonora.

Gli amanti dei thriller d’azione ad alto tasso di adrenalina andranno matti per l’emozionante “Payday 3”, sparatutto cooperativo in prima persona che continua la tradizione della serie traghettandola a nuovi fasti di esperienza ludica. Nei panni di un ladro professionista bisognerà pianificare ed eseguire una serie di colpi in strutture sempre più fortificate e rischiose, ma che potranno garantire grandi ritorni monetari. Al giocatore sarà lasciata la libertà di seguire un approccio furtivo, disattivando eventuali telecamere di sorveglianza e agendo il più possibile nell’ombra, oppure di penetrare ad armi spianate e fare piazza pulita delle difese in attesa dell’immancabile arrivo delle forze speciali di polizia. In ogni caso la tensione è garantita ai massimi livelli, come pure la rigiocabilità delle missioni.

Dopo il successo riscosso dal primo capitolo è adesso disponibile il coinvolgente “Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged”, eccitante videogame di corse arcade prodotto su licenza originale Mattel dall’italiana Milestone (marchio internazionale di assoluta qualità per i racing game). Il gioco permette di lanciarsi in agguerrite competizioni a suon di derapate e boost – con oltre 130 dei famosi modellini di auto, fra attuali e storici compresi monster truck, Atv e moto – su arzigogolati quanto fantasiosi circuiti dotati di curve paraboliche, salti, giri della morte e altri spettacolari dettagli che rendono le partite entusiasmanti oltre ogni previsione, soprattutto se disputate in modalità multiplayer. L’editor di piste incluso fa poi da perfetta ciliegina sulla torta, garantendo al prodotto una longevità praticamente infinita.

di Piermarco Rosa