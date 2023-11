The Marvels non brilla

Dopo giorni di rumors e timori, “The Marvels” è infine arrivato nei cinema italiani, in un momento che definire non dei più rosei per la Marvel sarebbe un eufemismo, con i fasti delle prime fasi del Cinematic Universe lontani nel tempo e i fan sempre meno persuasi dalle scelte fatte finora.

Il film riporta sul grande schermo la Capitan Marvel di Brie Larson in un’avventura che la vede scontrarsi con le conseguenze di alcune azioni del passato al fianco della sua super fan di Jersey City Kamala Khan (alias Ms. Marvel) e sua nipote, il Capitano Monica Rambeau.

In un’epoca in cui ci avevano fatto credere che per passare nei cinema si dovesse necessariamente fare film di almeno due ore e mezza – quasi fosse una sorta di conditio sine qua non – “The Marvels” viaggia in controtendenza con un minutaggio di poco più di un’ora e quaranta. Una scelta indubbiamente d’apprezzare. Tuttavia, nonostante la qualità di alcune sequenze d’azione, qualche momento divertente e un buon impasto di toni, “The Marvels” non riesce a spiccare il volo. Anzi.

Appesantito da una trama intrecciata, da scelte sullo schermo strumentali alla sola risoluzione di nodi altrimenti insolubili e da pretesti traballanti – a cui si va ad aggiungere un montaggio probabilmente frutto di diversi rimaneggiamenti – il film si rivela una prova opaca, anche per via di un villain che non convince fino in fondo forse perché, a conti fatti, troppo poco presente sullo schermo. Ai cinecomic serve una scossa.

di Federico Arduini