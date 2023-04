Videogiochi realistici

Il livello di realismo che si riesce a raggiungere oggi nei videogiochi ha davvero dell’incredibile. Dalle perfette riproduzioni digitali di atleti sportivi internazionali alle mosse più spettacolari di complicate tecniche d’arti marziali, tutto viene ricreato nei minimi dettagli risultando verosimile e proprio per questo parecchio coinvolgente.

Quando si dice wrestling videoludico, il titolo di riferimento è uno solo: “WWE 2K23”, che arriva a ribadire pure quest’anno il suo incontestato valore grazie al gameplay divertentissimo e appagante. Con quasi 200 lottatori disponibili si rimane a bocca aperta nel vedere l’impeccabile ricostruzione virtuale di superstar come The Rock, Batista, e Sasha Banks, dotati di mosse ed espressioni caratteristiche praticamente indistinguibili dalle controparti reali. Oltre a disputare ogni tipo di incontro (tra cui gli entusiasmanti “WarGames” in 2 ring affiancati), ci si può creare il proprio beniamino o vestire i panni del manager che recluterà atleti, organizzando poi match e promozioni. Fiore all’occhiello è la modalità con cui rivivere vent’anni di carriera di John Cena, corredata da filmati storici e con la possibilità di impersonare alcuni dei suoi avversari più iconici.

Lo scettro delle simulazioni sportive va a “MLB The Show 23”, che ricrea con precisione certosina ogni aspetto del baseball. Sono presenti tutti i team, i giocatori e i campi ufficiali dell’ultima stagione, e oltre a disputare le partite si può creare un campionato personalizzato e il proprio atleta per viverne la carriera (dandogli le proprie fattezze grazie all’app aggiuntiva per smartphone che esegue lo scan facciale), o persino rivestire il ruolo di general manager, stabilendo le trattative per i contratti, gli allenamenti e tutti gli altri aspetti gestionali della squadra. Degne di plauso le opzioni per i neofiti che semplificano molte finezze dei controlli sul campo. Grazie alla collaborazione con il Negro Leagues Baseball Museum sarà pure possibile giocare nei panni di leggende nere del secolo scorso, coniugando così le parti ludica e didattica.

Approda anche su Xbox il meraviglioso “Sifu”, picchiaduro di arti marziali in cui – nel ruolo del rampollo di un maestro di kung fu – ci si metterà alla ricerca degli assassini del proprio padre in una storia di vendetta piuttosto classica. Ciò che invece risulta innovativo è il sistema di gioco, che richiede parecchia tecnica: di solito in questo genere di titoli basta premere forsennatamente pulsanti a caso, ma in “Sifu” si verrà bastonati senza pietà se non si utilizzerà un approccio tattico e ragionato. Ogni volta che si esaurirà la salute, il protagonista tornerà a combattere più invecchiato di prima e ciò renderà i propri colpi sempre più letali a discapito però di una minore energia vitale. Inclusa pure l’inedita espansione gratuita “Arenas”, che aggiunge quasi 50 sfide in 9 nuove ambientazioni, aumentando ulteriormente la longevità del prodotto.

Appassionante e inquietante allo stesso tempo, “The Forest Cathedral” è un ottimo thriller d’avventura 3D con visuale in prima persona dove si interpreterà la famosa Rachel Carson, madre del movimento ambientalista americano, che esplora un’isola selvaggia per investigare sui terribili effetti del pesticida DDT su flora e fauna locali. Alla suggestiva cornice del contesto naturale tra la densa vegetazione di ameni boschi e gli animali che la popolano, fa da efficace contrasto l’atmosfera grottesca del gioco che – tra enigmi da risolvere, puzzle ambientali e bizzarri mini-giochi platform in 2D – rivisita in modo fantasioso e drammaticamente moderno l’indagine condotta dalla Carson storica. Un tema di scottante attualità con un messaggio che non può lasciare nessuno indifferente.

di Piermarco Rosa