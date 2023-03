Vivere in altri mondi

Videogiochi per evadere in mondi dove la fantasia è padrona, ricostruendo interessanti periodi storici o bizzarre ucronie

Soddisfatti i doveri della quotidianità, non c’è nulla di meglio che rilassarsi con un buon libro, un bel film o un avvincente videogioco. Soprattutto quando permette di evadere in mondi dove la fantasia è padrona e magari vengono ricostruiti interessanti periodi storici o perfino bizzarre ucronie.

Impossibile resistere alla tentazione di un viaggio nell’affascinante Giappone feudale, grazie al meraviglioso “Like a Dragon: Ishin!”, remake di uno spin-off della famosa serie “Yakuza” – uscito nel 2014 solo in terra nipponica – ambientato nel passato. Il gioco, perfetto connubio tra azione e avventura, vedrà protagonista un samurai alla ricerca dell’assassino del padre nella Kyoto della seconda metà dell’Ottocento riprodotta con le sue suggestive atmosfere, tra le usanze della vita dell’epoca ed emozionanti duelli a fil di katana. Oltre alla grafica migliorata ricreando parecchi dettagli e un sistema di illuminazione che dona nuova profondità alle scene, sono stati apportati graditi perfezionamenti alle meccaniche di gioco con vari bilanciamenti nella difficoltà e la possibilità di impiegare alcune carte speciali in combattimento.

Chi predilige le partite in compagnia farà bene a non lasciarsi sfuggire l’ottimo “Destiny 2: L’Eclissi”, la più recente espansione del titolo fantascientifico di riferimento in campo multiplayer con le sue entusiasmanti battaglie futuristiche e un universo online persistente che spazia su differenti pianeti e ambientazioni. Nella nuova campagna ci si recherà su Nettuno, in una metropoli sotto assedio che bisognerà salvare dalla devastazione unendo le proprie forze a quelle degli altri guardiani. Per assicurarsi la vittoria bisognerà equipaggiarsi al meglio utilizzando nuove ricompense e sbloccare poteri inediti e micidiali. Grazie all’avvincente trama e agli epici scontri in prima persona che catapultano gli utenti direttamente nel vivo dell’azione, saranno garantite ore di svago e coinvolgimento a profusione.

Gli amanti dei giochi di ruolo, soprattutto quelli di matrice giapponese con i duelli a turni, andranno matti per il delizioso “Octopath Traveler II”; impeccabilmente realizzato sotto tutti i punti di vista, già a partire dalla speciale estetica in pixel art dove i personaggi risultano inseriti in scenari tridimensionali dando così vita a diorami animati e ricchi di particolari che sono una vera e propria gioia per gli occhi. La narrazione vede l’intreccio di otto storie diverse, una per ognuno dei personaggi selezionabili che vivranno le loro avventure nel mondo fantastico di Solistia in un’epoca alternativa al nostro XIX secolo. Il cast di protagonisti spazia da un cacciatore a un ladro contemplando figure più peculiari come un farmacista e uno studioso, mentre le tematiche trattate sanno appassionare e fornire spunti di riflessione allo stesso tempo.

“Atomic Heart” è un coinvolgente videogame d’azione e avventura open world ambientato in una linea storica alternativa in cui l’Unione Sovietica ha conquistato, alla fine della Seconda guerra mondiale, un primato tecnologico globale grazie alla creazione di avanzatissimi robot antropomorfi. Dietro l’utopica facciata perfetta di un estremismo politico autocelebrativo si nascondono però interessi egoistici ed esperimenti segreti che arrivano a provocare l’insurrezione in massa di terribili macchine potenziate e mostruose creature mutanti. Spetterà all’eroico protagonista contrastarne la follia distruttiva, con l’aiuto di abilità sovrumane conferitegli da un guanto sperimentale, nonché utilizzando un arsenale di armi bianche e da fuoco dalla potenza esiziale. Menzione di merito per i numerosi enigmi da risolvere e la direzione artistica di primo livello.

Di Piermarco Rosa