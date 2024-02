Sanremo 2024, Alessandra Amoroso: “Racconto le mie cadute”

Dalla Sala Stampa Alessandra Amoroso racconta “Fino a qui”, il suo ritorno e dove si vede più avanti nella sua vita

Da Sanremo – Passata la seconda serata del Festival è tempo di nuove conferenze stampa e la prima a raccontarsi è Alessandra Amoroso, tornata sulla scena dopo un periodo di pausa e per la prima volta in gara all’Ariston con “Fino a qui” entrato in Top Ten di Earone.

Su come sia nato il brano: “Questa canzone nasce un pò per caso. Ero a casa e mi ha chiamato Fabio Ketra proprio quando volevo iniziare a scrivere e provinare etc. Sono andata a Milano nello studio dei ragazzi e abbiamo iniziato a buttare giù parole. C’erano riferimenti in questa canzone che mi piacevano molto. Anche citando Sally di Vasco, mi sono sentita come lei e le parole venivano fuori così, come un’esigenza di raccontarsi e raccontare. Lì ho detto posso riuscire a mettere in 3 minuti e mezzo quello che ho vissuto in un anno e mezzo. Racconto le mie cadute. Una taglia unica questo brano, la canzone giusta per me e senza presunzione penso possa esserlo anche per altri” ha raccontato Alessandra.

“Sanremo l’ho preso come un punto per un nuovo inizio. Mi sono concessa questo ultimo anno e mezzo e ora è un momento di rinascita, per la prima volta in questi 15 anni di carriera. Darmi anche una pacca sulla spalla” ha continuato, sottolineando come mai abbia deciso di venire ora al Festival, proprio quanto in molti pensavano non ci sarebbe mai andata in gara:”Ho sempre detto che sarei andata a Sanremo con il brano giusto. Venivo da un periodo di distacco e quando ho incontrato questo brano mi sono sentita pronta per questa cosa così grande”.

Un periodo particolare, che parte da qui verso il futuro: “È un momento strano per me, per la prima volta vivo la musica con serenità, un sentimento che conquistato con il lavoro. Fino ad oggi non ho mai vissuto veramente la meraviglia della mia passione. Mi sono sempre molto autogiudicata, autosabotata. Oggi faccio i complimenti a quella giovane ragazza che sono stata, che ha affrontato tutto in modo onesto e sincero. E sento l’emozione della gente che mi tranquillizza: forse in sti 15 anni qualcosa di buono l’ho dato”.

E per il futuro, quando sarà anziana, le idee sono chiare: “La musica farà sempre parte della mia vita, ma forse a 70 anni mi vedo a casa, con la mia campagna ad Otranto, ad un passo dal mare. Con i miei alberi di frutta e la mia serenità, nella casa che era di mia nonna”.

di Federico Arduini