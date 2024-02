L’emozione di Angelina Mango: “È una cosa da grandi”

L’emozione della giovanissima Angelina Mango per la prima volta sul prestigioso palco del Festival di Sanremo

“È la prima volta per me ad una conferenza, mi sembra una cosa molto da adulti e quindi ho messo la giacca” racconta ai giornalisti la giovanissima Angelina Mango, per ora al primo posto della classifica provvisoria.

“Essere qui è una sensazione che non avrei mai pensato di poter privare nella vita”