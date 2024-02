Renga e Nek, da Sanremo con “Pazzo di te” al tour estivo

Renga e Nek sono in gara con “Pazzo di te”: “Una mosca bianca nel panorama del Festival”

Quando abbiamo ascoltato per la prima volta i brani qualche settimana fa, avevamo sottolineato fin da subito come “Pazzo di te” di Renga e Nek fosse qualcosa di peculiare nel panorama del Festival di quest’anno. Una canzone sanremese come se ne facevano un tempo, con una forte architettura acustica – in controtendenza con la molta elettronica della altre canzoni in gara – e un incastro di voci che funziona. In un incontro con i giornalisti avvenuto questa mattina a Sanremo i due hanno raccontato: “Questa canzone è un manifesto, ha uno spirito anni Sessanta e probabilmente è una mosca bianca nel panorama di questo festival, anche se non abbiamo ancora sentito nulla delle altre. Ha questo tipo di magia, la tematica di un amore maturo che piega le ginocchia del cuore, come diceva Shakespeare”.

Una descrizione che va a completare quanto avevano raccontato subito dopo l’annuncio del brano: “Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo” è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali“.

E a chi chiedeva loro come sia affrontare il Festival in due – dopo averlo vinto Renga ed esserci quasi riuscito Nek – i due non hanno dubbi: “Ce la godiamo meglio. Siamo più liberi nelle responsabilità, nell’affrontare il palco, tutta l’emozione che gira intorno al festival“. Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti SOLD OUT all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, i due da luglio saranno nuovamente insieme sul palco, in una serie di date che li porteranno a esibirsi in tutta Italia.

Queste tutte le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

24 luglio 2024 – BERGAMO – SUMMER MUSIC FESTIVAL – NUOVA DATA

26 luglio 2024 – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio 2024 – PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI – NUOVA DATA

02 agosto 2024 – FANANO (MO) – FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO – NUOVA DATA

06 agosto 2024 – L’AQUILA – ALL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA – NUOVA DATA

09 agosto 2024 – EDOLO (BS) – VALLE CAMONICA SUMMER MUSIC – NUOVA DATA

16 agosto 2024 – CATANIA – VILLA BELLINI – NUOVA DATA

17 agosto 2024 – PALERMO – TEATRO DI VERDURA – NUOVA DATA

19 agosto 2024 – CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS – NUOVA DATA

23 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

24 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

26 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

27 settembre 2024 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

29 settembre 2024 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre 2024 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre 2024 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 ottobre 2024 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

07 ottobre 2024 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)