Sanremo 2024, conferenza stampa della quarta serata. Le cover in gara

Co-conduttrice della serata Lorella Cuccarini. Ospiti Pecco Bagnaia, sul palco Suzuki Arisa e sulla nave Gigi Dag

Un altro grandissimo successo per il Festival di Sanremo, seguito nella terza serata da ben 10.001.000 spettatori con il 60,1% di share, quasi un milione di spettatori in più del 2023.

Giovanni Toto ha consegnato la cittadinanza onoraria della Liguria ad Amadeus.

Marcello Ciannamea, direttore Prime Time, commenta i risultati: “Siamo nuovamente felicissimi. Dal 1995 non si verificava un 3 su 3 sopra il 60% di share. Ulteriore conferma della bellezza di questo Festival, con momenti meravigliosi di grande livello ed emozione: 10 milioni di spettatori lo dimostrano. E ancora una conferma sui giovani: la fascia d’età tra i 25 e i 34 anni ha superato il 70% di share, con una crescita significativa sullo scorso anno, soprattutto quello femminile sul 74%”.

La Playlist Sanremo 2024 è stata la più ascoltata al mondo su Spotify sia per numero di ascoltatori che in termini di streaming

Questa sera si ascolteranno le cover e i 30 cantanti in gara torneranno sul palco insieme ad artisti e gruppi internazionali. A votarli le tre componenti di voto: sala stampa, radio e televoto. Verrà data top five, poi vincitore della serata. Domani in apertura puntata la prima classifica parziale completa. A fianco di Amadeus ci sarà Lorella Cuccarini. Presenti anche il campione della Moto Gp Pecco Bagnaia e Margherita bui insieme a Sofia Ricci. Verrà premiata la migliore cover, sul palco Suzuki Arisa, sulla Costa c’è Gigi Dag. La serata finirà intorno alle 2.

Lorella Cuccarini: “Beh l’emozione è sempre moltissima, gli anni aiutano. Rispetto al 1993 oggi con i miei 58 anni spero di avere più esperienza. Ho la fortuna di rompere il ghiaccio e questo mi aiuterà. Non mi sento ospite qua, ma a casa. Sto vivendo un periodo della mia carriera che mi dà tanta soddisfazione”. E sui giovani: “Questa gioventù è particolarmente fragile. Per loro è stato difficile da digerire il covid. Credo che sia un momento importante in cui noi genitori dobbiamo stare tanto vicini ai nostri figli ed interpretare i nostri silenzi, non tanto quello che ci raccontano”.

Su cosa porterà stasera: “Non mi piaceva l’idea sul palco del Festival di auto celebrarmi. Ma Amadeus mi ha costretto a fare anche “La notte vola”. Avrei preferito fare qualcosa di più contemporaneo”.

Amadeus racconta: “Io devo a Lorella il atto di esser entrato in una televisione generalista. Quando lasciai la radio mi chiese se volevo fare con lei Buona Domenica. Poi abbiamo fatto tante cose assieme. Sarà una serata bella perché è diventata iconica. Oltre a farci ascoltare delle belle canzoni saranno almeno un’ottantina di artisti”. Su i tanti giovani che seguono il Festival e sul palco: “Non ho mai pensato di portare tanti giovani come presa di posizione, ma volevo portare l’attualità discografica. E quella è ascoltata molto da quelle fasce d’età. Festival contemporaneo”.

Su i commenti di Elena Cecchettin: “Non sarà invitata, massimo dolore. L’intervento di Mare Fuori è stato bellissimo. Non la devo chiamare”.

Ancora sui trattori: “All’azienda non è mai arrivato alcun comunicato ad oggi”.

Elenco d’uscita e duetti:

Sangiovanni con Aitana

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Arte Mia

Rose Villain con Gianna Nannini

Gazzelle con Fulminacci

The Kolors con Umberto Tozzi

Alfa con Roberto Vecchioni

bnkr44 con Pino D’Angiò

Irama con Riccardo Cocciante

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Santi Francesi con Skin

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara

Ghali con Ratchopper

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

Loredanza Bertè con Venerus

Geolier con Luchè, Guè e Gigi D’Alessio

Angelina Mango con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

Alessandra Amoroso con Boomdabash

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra

Mahmood con Tenores di Bitti

Mr. Rain con Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane

Emma con Bresh

Il Volo con stef Burns

Diodato con JAck Savoretti

La Sad con Donatella Rettore

Il Tre con Fabrizio Moro

BigMama con Gaia, La Nina e Sissi

Maninni con Ermal Meta

Fred De Palma con Eiffel 65

Renga con Nek

di Federico Arduini