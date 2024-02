Sanremo 2024, la conferenza stampa della seconda serata. Ordine dei cantanti in gara

65,1% di share. Tra gli under 24 il 78%. Tra gli ospiti Giovanni Allevi, John Travolta, Leo Gasmann. Articolo in aggiornamento

Un risultato incredibile quello raccolto dalla prima serata di Sanremo 2024.

Direttore Prime Time Marcello Ciannamea: “I risultati di ieri confermano una tendenza crescente da un pò di anni, sicuramente da quelle di Amadeus. Una fruizione esponenzialmente crescente in digitale, il 50% in più rispetto all’anno scorso dei dispositivi connessi. Su raiplay oltre 25 milioni di utenti registrati. Amadeus ha costruito un Festival che cambia pelle progressivamente e attira sempre più pubblico giovane: 78 % di share tra il pubblico prima dei 24 anni. Un dato che parla da sé”.

L’elenco dei record continua ed è qualcosa che non fa altro che confermare il successo dei Festival di Amadeus. Come faranno a convincerlo a restare? Su questo Amadeus non ha dubbi: “Sento il bisogno di fermarmi, come già detto, per poter pensare anche ad altro, per poter qualora un giorno ci possa esser la possibilità di trovare idee nuove. La Rai troverà un nuovo allenatore”. Poi ha proseguito: “Il Festival mi ha cambiato, sono passati tanti anni. L’esperienza ti aiuta a crescere. I 5 Sanremo sono stati tutti diversi, ma con il covid di mezzo e la rinascita mi sembra quasi di avere fatti 7 o 8”.

Sull’assenza dei monologhi: “Non mi affeziono mai ad una cosa che penso, nel tempo cambio idea e decido. Sono contento dei monologhi del passato, ma ho pensato che in 3-4 anni ne si fosse fatti abbastanza. Quest’anno ho voluto cambiare un pò”.

Telemeloni? “Semplicemente non esiste, la Rai include tutte le voci. Ognuno può esprimere il suo pensiero, è legittimo. Ma come Rai difendiamo la pluralità di espressioni e libertà di stampa. In tutte le espressioni aziendali”.

Giorgia, co-conduttrice della seconda serata, racconta così la sua emozione: “Su questo palco non importa quante volte ci torni, ha una magia e ti mette addosso un senso di responsabilità incredibile. La mia storia è iniziata su questi palco, dove tante volte sono tornata. Abuserò della parola emozione, tornare qui è rendere conto al pubblico di quello che è stato fatto”.

Sono 10 anni che una donna non vince all’Ariston:”Ad un certo punto dovremmo anche smettere di sottolineare il femminile e il maschile. Quando accadrà qualcosa l’avremo pareggiata! Aspettiamo Sabato per altro” così Giorgia.

Matteo Bussola con il cast di Mare Fuori racconterà la tematica della violenza di genere. Poi sarà la volta dell’ Olimpiadi invernali di Milano Cortina con le due mascotte e il premio alla carriera Città di Sanremo a Gaetano Castelli, 22esima scenografia per il Festival. Chiusura prevista per l’1.40.

Elenco dei cantanti in Gara, estratti dai giornalisti in Sala Stampa insieme a Giorgia e Amadeus, e chi tra i cantanti non in gara stasera li presenterà:

Fred De Palma presentato da Ghali

Renga e Nek presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr Rain

Dargen D’amico presentato da Diodato

Il Volo presentato da Rose Villain

Gazzelle presentato da Bnkr 44

Emma presentata da Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

Big Mama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato da Ricchi e Poveri

Clara presentata da Negramaro

di Federico Arduini