Sanremo 2024, top e flop della prima serata

La prima serata del Festival 2024 ha visto esibirsi tutti e 30 i cantanti in gara. Ecco i migliori e i peggiori per noi

“Prendiamo un respiro tutti assieme e che abbia inizio la 74esima edizione del Festival”… via alla musica, stacco e Amadeus di bianco vestito. Ad aprire la prima serata del Festival di Sanremo 2024 è stato un emozionantissimo Marco Mengoni, accolto da una standing ovation. Una gara che non è solamente una gara, come ama dire “Ama” da cinque anni a questa parte, ma soprattutto una festa. Vediamo un pò com’è andata questa prima serata, dopo aver ascoltato tutti e 30 gli artisti in gara. Ecco i nostri top e flop

Top

Marco Mengoni

Accolto da una standing ovation ancor prima di proferir parola, ha dimostrato di esserselo meritato. Tanta emozione ma anche tanta genuinità. E tutto questo, senza fare il suo mestiere. Perché quando sale in cattedra nel suo, ce n’è per pochi. Primo capitolo con Due Vite che ancora oggi dimostra quanto una canzone possa fare, con l’Ariston versione Karaoke. Poi il Medley… Altra categoria.

Irama

Orchestra e voce. Sfortunato nell’anno del Covid, torna a Sanremo dopo “Ovunque sarai” con un pezzo tecnicamente complesso, indubbiamente il più complesso di questo Festival dal punto di vista vocale. E la porta a casa convincendo. Vedremo con i prossimi ascolti se la canzone crescerà e dove arriverà

Negramaro

A risentirla spariscono anche i dubbi da primo ascolto. Una della canzoni più belle di questo Festival, tra orchestra, voce, testo musica ed esperienza.

The Kolors

Un pezzo che ti resta in testa dal primo ascolto. Fortissimi

Angelina Mango

Si prende l’ovazione dell’Ariston. Giovanissima, talentuosa. Porta un pezzo forte, ma quanto forte? Abbastanza da vincere? Vedremo

Flop

La Sad

Energia e presa bene a parte, la canzone funziona e il messaggio anche. Anni fa sarebbe stato impossibile vederli sul palco, e sarebbe stato un peccato. Però le stecche… Il genere non richiede particolare predisposizione al canto, lo sappiamo, anzi quasi lo rifugge. Ma come si fa a giudicare una gara di canzoni se chi canta non canta? S’ha da dire, almeno una volta.

Sangiovanni

Il brano è anche uno di quelli con più personalità, ma in salsa live non rende affatto come ci si poteva aspettare. Se poi la si canta così… forse l’emozione, vedremo ai prossimi ascolti

Prima Festival

Prima Festival starà anche andando bene e ne siamo felici. Tuttavia è indubbio che nella serata di ieri qualche problema di ritmo ci sia stato, magari dovuto alla tensione della prima serata, degli occhi di milioni di italiani puntati addosso… vedremo stasera. “La televisione” è un mestiere che non si improvvisa, per quanto si possa esser in gamba a comunicare o a star davanti a una telecamera.

Federica Brignone

Non una parola per la collega Sofia Goggia, dopo il grave infortunio rimediato pochi giorni fa in allenamento. Eppure sul “gobbo” elettronico, visibile in sala, c’erano i saluti per Goggia. Una brutta figura per “la tigre delle nevi” Federica Brignone.

Note a margine

L’omaggio a Giaovanbattista Cutolo uno dei momenti più toccanti della storia del Festival.

Il pubblico dell’ariston non è più quello di una volta. Ma vi ricordate che prima non si muovevano manco fosse venuto giù un lampadario? Quest’anno carichissimi, coinvolti. Bellissimo

Bello l’omaggio a Toto Cutugno: quello che la tecnologia può fare

Che energia i Ricchi e Poveri, alcuni dovrebbero prendere appunti. Senza prendersi sul serio infiammano l’Ariston

Dargen D’amico si presenta con un pezzo tormentone, ma con un messaggio forte. “In questo momento nel mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe senza acqua e cibo. Il nostro silenzio e corresponsabilità. Cessate il fuoco. La storia e Dio e non accettano la scena muta”. Il rapper, cantautore e produttore è in gara al Festival con il brano ‘Onda alta’ che parla di migranti.

Infine, ecco gli artisti presenti nella prima Top 5 di Sanremo 2024: Loredana Bertè, Pazza

Angelina Mango, La noia

Annalisa, Sinceramente

Diodato, Ti muovi

Mahmood, Tuta gold

di Federico Arduini