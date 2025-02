Boom di ascolti per la quarta serata del Festival! È record storico di share

13,6 milioni di spettatori medi e il 70.8% di share. Sono i numeri eccezionali della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata a cover e duetti (vinta da Giorgia, in coppia con Annalisa, sulle note di “Skyfall” di Adele). Record storico di share per la penultima serata

13,6 milioni di spettatori medi e il 70.8% di share. Lo ripetiamo: 13,6 milioni di spettatori medi e il 70.8% di share! Sono i numeri eccezionali della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata a cover e duetti (vinta da Giorgia, in coppia con Annalisa, sulle note di “Skyfall” di Adele).

Ed è record storico di share per la penultima serata del Festival! Il 70.8% di ieri è infatti la media più alta dell’era Auditel. I dati – lo ricordiamo – sono calcolato sulla “total audience” – grande novità di questa edizione – che calcola anche il pubblico del cosiddetto “small screen” (ossia coloro che seguono il Festival in diretta su dispositivi diversi dalla televisione come ad esempio pc, smartphone e tablet). Ma anche considerando la sola visione sulla tv tradizionale, la media è altissima: del 70.4% di share. Il record precedente apparteneva al Festival del 2024 condotto da Amadeus: 67.8% nella quarta serata.

Il picco – in valori assoluti – durante la serata delle cover si è registrato alle 21:57 con 18 milioni di spettatori a seguire l’esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso che hanno cantato “If I ain’t got you” di Alicia Keys.

Il picco in share all’1:24, con il 76.1% raggiunto durante la proclamazione delle vincitrici della serata Giorgia e Annalisa.

di Filippo Messina