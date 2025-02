Sanremo 2025, Conti: “Stasera apre il Festival Roberto Benigni”. Co conduttori Geppi Cucciari e Mahmood

In diretta dalla Sala Stampa Lucio Dalla per la conferenza della serata cover del Festival di Sanremo 2025

In diretta dalla Sala Stampa Lucio Dalla per la conferenza della serata cover del Festival di Sanremo 2025

In diretta dalla Sala Stampa Lucio Dalla per la conferenza della serata cover del Festival di Sanremo 2025

In diretta dalla Sala Stampa Lucio Dalla per la conferenza della serata cover del Festival di Sanremo 2025

Sono stati 10 milioni 700 mila, con uno share del 59.8 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la terza serata del 75° Festival della Canzone italiana.

La prima parte, dalle 21.24 alle 23.30, è stata seguita da 13 milioni 700 mila persone con il 60% di share. La seconda, dalle 23.35 all’1.11, da 6 milioni 700 mila spettatori, pari al 59.5 per cento.

Sanremo Start, dalle 20.43 alle 21.19, ha avuto un ascolto di 12 milioni 900 mila con uno share del 52.3.

Il picco di ascolto alle 21.30 con 16 milioni, quella di share alle 22.49 con il 64.1 per cento.

Il terzo appuntamento con il Dopofestival, dall’1.11 all’1.59 è stato visto da 2 milioni e 100 mila telespettatori con il 45.9 di share. Il Prima Festival, dalle 20.32 alle 20.42, ha avuto un ascolto di 9 milioni 100 mila, con il 41 di share.

“Circola sui social un dubbio circa la total audience. Le prime tre serate hanno realizzato una media del 63% di Share. 11.8 milioni di cui 11.4 tv tradizionali e connesse, a cui si aggiungono 400mila ascoltatori di altre piattaforme. Volendo fare un confronto con le serate dello scorso anno, in via sperimentale c’era la total audience, sono pari a più 1,2% di ascoltatori in più in termini di Share”.

Ma la sorpresa della conferenza stampa è stata indubbiamente quella annunciata da Carlo Conti: “Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L’avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso”.

“Questa sera le cover. Avremo 144 artisti sul palco, 39 artisti che partecipano alla gara, 37 che scendono sul palco per le cover, 56 aggiunti per le performance etc. Una serata davvero ricca. Ci sarà Paolo Kessisoglu con sua figlia. Sul palco Suzuki ci sono Benji e Fede” ha raccontato Claudio Fasulo.

“Che tensione ragazzi! Un misto tra gioia, preoccupazione, ansia, desiderio di non deludere gli altri e me stessa” ha detto Geppi Cucciari. “La serenità non è esattamente la sensazione che descriverei”, dice Geppi. Che aggiunge: “Io ho un sacco di gente dentro che dice cose, vediamo chi vincerà”. “Sono molto contenta di fare questa esperienza con una persona come Alessandro (Mahmood ndr) con cui ho scoperto avere tante cose in comune. E cercherò di essere presente prima di tutto a me stessa”.

Mahmood, invece, che conosce molto bene il palcoscenico dell’Ariston ha raccontato: “Mi ero iscritto a Sanremo dal computer nel 2016, senza etichetta discografica, mandando una demo”.

Sulla collana di Tony Effe, Ciannamea ha spiegato: “C’è una norma: ‘Ella (l’artista ndr) non potrà associare la sua immagine a marchi, loghi, prodotti di terzi’. Cosa facciamo noi? Il discrimine dell’oggetto che non ha brand è la riconoscibilità del prodotto”.

Il Festival di Sanremo 2025 non raggiunge solo il pubblico italiano, ma varca i confini con Rai Italia che lo propone ai connazionali all’estero e con le emittenti straniere che lo propongono in diretta. In particolare – con RaiCom – la Rtve spagnola trasmette in diretta la serata finale del Festival, proposta anche – nel circuito Ebu – dalle emittenti Alrtv Radiotelevisioni Shqiptar (Albania), Rotvr Televiziunea Romana (Romania), Mdtrm Teleradio-Moldova (Moldavia), Merctg Radiotelevizija Crne Gore (Montenegro), che hanno trasmesso anche le altre serate. Tutte le serate, infine, verranno mandate in onda in differita, anche in Canada da Rogers Tv e da Ici Tv Quebec, con RaiCo

Questa sera sarà consegnato anche il premio della Liguria, creato dagli artigiani liguri.