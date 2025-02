Sony Music Store & More, l’hub multimediale dove incontrare gli artisti

La settimana di Sanremo ha tra i suoi pregi indubbiamente quello di mettere al centro del dibattito pubblico, al di là delle polemiche e i gossip, la musica del nostro Paese. Non è un caso quindi che la città dei fiori diventi il cuore pulsante della canzone italiana in questi giorni ed è un’opportunità perfetta per entrarvi in contatto. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Luca Fantacone, direttore del catalogo Italia di Sony Music, in occasione dell’apertura del Sony Music Store & More, un hub polifunzionale sito in Corso Garibaldi 28 a Sanremo fino a domenica 16 febbraio di oltre 150 mq, uno spazio esperienziale, dinamico e interattivo: “Nasce dall’esperienza dello scorso anno, quando siamo stati i primi a portare uno store a Sanremo come casa discografica. All’epoca si trattava di un semplice negozio di dischi, quest’anno l’idea è stata quella di creare uno spazio multimediale. Un luogo in cui il pubblico non solo può acquistare musica, ma anche vivere un’esperienza audio-video, indipendentemente dalla presenza degli artisti e dalle attività previste” ci ha raccontato.