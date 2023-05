“La più sentita vicinanza alle popolazioni delle regioni duramente colpite dalla grave ondata di maltempo, avvenuta in queste ore in Emilia Romagna. La Camera dei deputati è a completa disposizione delle amministrazioni locali”, ha dichiarato questa mattina il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a margine dell’evento a Montecitorio per i settantacinque anni della Costituzione italiana, presente tra gli altri anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.