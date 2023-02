La lezione di maestro Spalletti

Febbraio 2, 2023

Mister Spalletti, all’occorrenza anche mentore e genitore premuroso.

Nel centro sportivo di Castel Volturno, mentre l’intera squadra del Napoli è già negli spogliatoi, mister Luciano Spalletti si avvicina ad un gruppo di giovani tifosi chiedendogli come mai non fossero a scuola.

La risposta corale “c’è sciopero” non lo convince e approfitta così per ricordare ai ragazzi che lo sport e gli allenamenti sono sì importanti ma lo è anche e soprattutto la scuola.

“E quando ti dovrai allenare e non capirai cosa ti dico? Io quelli che non li capisco non li voglio”.

Chissà se sarà riuscito a convincere i ragazzi.