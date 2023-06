Il ricordo di Vittorio Sgarbi e Maurizio Gasparri di Silvio Berlusconi

Giugno 14, 2023

Un uomo generoso è stato Silvio Berlusconi per amici e parenti. Un coro unanime.

Per Sgarbi: “Ha avuto amici che hanno ricevuto da lui quello che spesso non gli hanno restituito. Un uomo che avendo avuto fortuna la voleva anche per gli altri. Un miliardario generoso e non avaro. Un Paperon de’ Paperoni interpretato da Paperino”, ci racconta.

Maurizio Gasparri racconta invece di “Un grande dolore ma sono orgoglioso di essere stato sempre dalla sua parte, dal ’94 ai giorni nostri. Anche qui molti sono venuti ma spero che prima di prendere la comunione si siano confessati”.