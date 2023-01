Gennaio 27, 2023

In tantissimi oggi hanno fatto visita al Memoriale della Shoah a Milano in occasione del Giorno della Memoria.

Per i giovani intervistati (non ripresi per motivi di privacy)c’è solo una cosa da fare: ricordare.

Ecco le impressioni e le emozioni di chi ha fatto visita al luogo dal quale sono stati deportati più di mille ebrei italiani.

Di Claudia Burgio