AI, Calvaresi (PagoPA): “Incrementerà la produzione di 20 volte ma serve normativa”

Novembre 9, 2023

“L’AI avrà un valore trasformato su tutta la filiera di produzione del valore e potenzialmente può incrementare fino a 20 volte la produttività in vari settori. Come PagoPA ci aspettiamo incrementi nei processi di produzione del software, nei processi di monitoraggio delle infrastrutture e nei processi di assistenza e di supporto al cliente. I rischi sono ovviamente quelli connaturati all’utilizzo pervasivo della tecnologia e legati quindi alla privacy e alla mancanza di una regolamentazione. Necessaria una cornice regolatoria sull’AI che ne fissi i limiti e che garantisca trasparenza”. Così Mirko Calvaresi, Chief Information Officer PagoPA, in occasione dell’evento ‘Intelligenza Artificiale, Rischi e Opportunità’, organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell’Informazione.